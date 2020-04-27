Пропонуємо робити амністію не надто радикальною: Малюська прокоментував законопроєкт

Міністр юстиції прокоментував законопроєкт про амністію та внесло його на розгляд Кабінету міністрів України.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет».

«Амністію пропонуємо не робити надто радикальною і випускати лише тих, хто на свободі не погіршить криміногенну ситуацію. Йдеться про дві-три тисячі людей. У порівнянні з тими, хто залишиться (а це ще близько 50 тисяч), це не надто багато», - сказав Малюська.

За його словами, це надасть резерв камер для того, щоб ізолювати хворих або людей, які контактували з такими хворими.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня серед працівників Державної кримінальної служби України та осіб, узятих під варту, виявлено 5 випадків COVID-19.

Водночас станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.