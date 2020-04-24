В Україні не планують відкривати платні тюрми - Мін'юст

Міністерство юстиції не має у планах впровадження платних тюрем в Україні.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі Радіо НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Платних тюрем у планах немає з різних причин. Практика платних тюрем - не СІЗО, а там, де утримуються люди, котрі отримали вироки, злочинці, така практика є в Британії, в США, - вона нам не надто подобається з двох причин», - розповів Малюська.

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Зокрема, за його словами, утримання в приватних тюрмах у Великій Британії та США є дешевшим, ніж в державних. «Тому що бізнес намагається заощадити, він більш ефективний, а держава менш ефективна, відповідно витрачає більше коштів. Для держави з’являться більше стимулів туди людей відправляти, тому що це недорого», - пояснив міністр юстиції.

Друга причина, за словами Малюськи, полягає в тому, що «з’являються якісь лобісти для того, щоб не допускати зменшення тюремного населення, бізнес, який інвестував у тюрми».

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 23 квітня Кабінет міністрів підтримав впровадження експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.