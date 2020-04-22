Уряд підтримав створення платних камер у СІЗО

Кабмін підтримав впровадження експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

«Відповідною постановою пропонується запровадити в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, узятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування», - пояснив Малюська.

Так, у визначених слідчих ізоляторах будуть виділені приміщення, які за своїм станом не потребують проведення капітальних ремонтів та можуть використовуватися в межах експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов.

«Водночас кошти, отримані від надання таких платних послуг, будуть спрямовуватися до спеціального фонду та у подальшому використовуватися для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів для створення належних умов тримання іншим особам, узятим під варту», - зазначив міністр.

За його словами, за результатами проведення експериментального проєкту, завершити який планується 31 грудня 2021 року, буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту.