СІЗО, застава, громадські роботи: Малюська розповів про зміни у системі покарань

Законопроєкт щодо пенітенціарної реформи пропонує великі зміни і спрямований на зменшення бюджетних коштів на неї та ефективнішу ресоціалізацію ув’язнених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«Засуджені, потрапляючи у в’язницю, по суті, вступають до школи злочинності, акліматизуються в кримінальному середовищі, кримінальній ієрархії. І протягом перебування в школі злочинності ми таких учнів за бюджетний кошт забезпечуємо житлом, харчуванням, охороною. Більшість засуджених не працюють і не хочуть працювати. Ми це змінимо і за рахунок менших бюджетних коштів будемо досягати більшого. Ми розробили наш флагманський законопроєкт у цій сфері і зараз плануємо надіслати його органам влади на узгодження», - сказав Малюська.

Він зазначив, що, насамперед, буде збільшено доступ людей до застави як альтернативи слідчому ізолятору, що на сьогодні можуть собі дозволити лише багатії, в яких є великі обсяги готівки.

«Ми пропонуємо приймати в якості застави не лише грошові кошти, але й, наприклад, нерухомість. Або ж надавати можливість розстрочки сплати застави», - сказав міністр.

За його словами, також пропонуються граничні строки перебування людей у СІЗО протягом судового розгляду.

«Зараз такі граничні строки лише є щодо досудового слідства. У суді, під час судового розгляду, лімітів на тримання людей у СІЗО немає. Як результат судовий розгляд затримує людей у 5 разів довше, ніж досудовий», - пояснив Малюська.

Пропонується також запровадити новий різновид покарання – пробаційний нагляд. Це коли людина замість в’язниці потрапляє під контроль органу пробації.

«Вона несе певні обов’язки, наприклад, влаштуватись на роботу, пройти лікування, навчання, іноді за її пересуванням буде слідкувати електронний моніторинг. Люди, які проходять пробацію, вже зараз фактично не вчиняють нових злочинів. 98% людей абсолютно нормально ресоціалізуються. Вкрай ефективний засіб впливу на злочинців», - вважає чиновник.

Крім того, передбачається максимально розширити застосування сфери громадських робіт як різновиду покарання. І тут ідеться не про тяжкі злочини, а про дрібні, коли людину відправляти у місця позбавлення волі немає сенсу. Громадські роботи будуть застосовані як основний, так і як додатковий різновид покарання, наприклад разом з пробаційним наглядом.

«Ми пропонуємо скасувати такий різновид покарання як обмеження волі, коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі. Навіщо таке покарання існує і яка його мета – не зовсім зрозуміло. Відповідно ми хочемо, щоб обмеження волі було замінено пробаційним наглядом. Крім того, ми хочемо максимально індивідуалізувати покарання. І робимо фокус на оцінці ризиків та потреб кожного засудженого. Така оцінка буде слугувати базою для визначення наступної долі засуджених. Наприклад, умовно дострокове звільнення, за яким зараз звільняються близько 30% усіх засуджених, причому таке звільнення відбувається за досить розмитими підставами. Ми хочемо, щоб умовно дострокове звільнення відбувалося на підставі науково обґрунтованого статистичного методу – ризику повторного вчинення злочину таким засудженим», - зазначив Малюська.

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Він також розповів, що Мін'юст ініціює запуск універсальних установ виконання покарань з кількома рівнями безпеки, щоб різного рівня небезпеки злочинці могли утримуватися в межах однієї установи. А також щоб такі установи містили окремі, ізольовані дільниці слідчих ізоляторів.

«Це надасть нам значну економію бюджетних коштів і дозволить закрити велику кількість напівпорожніх тюрем. З іншого боку, ув’язнені зможуть перебувати ближче до своїх сімей - отримувати передачі та частіше спілкуватись із рідними. Ми також хочемо впровадити оцінку або ж рейтингування установ відбування покарання залежно від багатьох факторів - рівень дотримання прав людини, умов забезпеченості засуджених, якості оцінки ризиків та потреб… Усе це дозволить нам зробити систему, з одного боку, дешевшою, з іншого боку – істотно ефективнішою», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи України було схвалено ще урядом Гройсмана у вересні 2017 року.