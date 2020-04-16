В Україні запроваджують програму відновного правосуддя для неповнолітніх, які є вперше підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та Міністр юстиції Денис Малюська підписали спільний наказ про запровадження на національному рівні принципу відновного правосуддя для неповнолітніх, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

“Ми повинні вберегти дітей, які вперше схибили від потрапляння на лаву підсудних. Неповнолітні мають примиритися з потерпілим, а соцслужби та психологи — відкоригувати їхню поведінку. Тоді прокурор звертається до суду і приймається позитивне рішення щодо звільнення дитини від відповідальності. За попередніми розрахунками, втілення такого проекту по всій Україні дасть можливість вивести з-під кримінального переслідування понад 1,5 тисячі дітей”, — заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Досі проект був пілотним і за сприяння фонду ООН ЮНІСЕФ діяв у шести областях України: Донецькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Харківській. За рік його реалізації ювенальними прокурорами до цієї програми вже залучено 137 підлітків. Щодо 60 дітей вже прийнято позитивні рішення суду.

“Цей проект надав підліткам шанс виправитися і допоміг усвідомити, що не можна вирішувати матеріальні проблеми лише вчиненням злочинів. Тому є всі підстави запроваджувати його на всій території України. Спільно з Міністерством юстиції ми розробляємо зміни до законодавства, які б закріпили принцип відновного правосуддя на законодавчому рівні і у перспективі передбачали б також зняття судимості з неповнолітніх, які пройшли таку реабілітацію”, — зазначив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який координує роботу ювенального напрямку на центральному рівні.

Наразі Офісом Генерального прокурора обговорюється удосконалення Концепції створення повноцінної системи ювенальної юстиції. Окремий напрямок — протидія насиллю над дітьми, робота із неповнолітніми жертвами злочинів та свідками правопорушень. До кінця року в рамках пілоту планується запровадження нових підходів щодо допиту постраждалих дітей за принципом “одного разу”: один допит, однією стороною процесу — слідчим суддею або слідчим, на одному етапі — досудового розслідування.