Бабіков може тимчасово очолити ДБР - Соколов

Заступники директора ДБР, відповідно до закону, по черзі протягом 60 днів очолюють відомство, тож після Олександра Соколова тимчасовим керівником може стати Олександр Бабіков.

Про це в.о. директора ДБР Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю УП.

"У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено (генпрокурором - ред.), Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами - чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю", - розповів Соколов.

За його словами, він зібрав працівників, юристів - і підписав наказ, що приступає до виконання обов'язків на 60-денний термін.

"Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було прийняте рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого... Але питання таке – закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР, на 60 днів. Якщо не буде обрано ще інших заступників", - резюмував Соколов.

Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що має намір узяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника цього відомства, коли його буде оголошено.