Бабіков може тимчасово очолити ДБР - Соколов
Про це в.о. директора ДБР Олександр Соколов повідомив в інтерв'ю УП.
"У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено (генпрокурором - ред.), Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами - чи на лікарняному, я вже не пам’ятаю", - розповів Соколов.
За його словами, він зібрав працівників, юристів - і підписав наказ, що приступає до виконання обов'язків на 60-денний термін.
"Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було прийняте рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого... Але питання таке – закінчується 60-денний термін, і "адвокат диявола" Бабіков, як ви всі про нього пишете, стане в.о. директора ДБР, на 60 днів. Якщо не буде обрано ще інших заступників", - резюмував Соколов.
Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов заявив, що має намір узяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника цього відомства, коли його буде оголошено.