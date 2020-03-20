НАЗК побачило конфлікт інтересів у призначенні Бабікова в.о. директора Держбюро розслідувань

У першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова, який працював у юридичній фірмі, що представляла інтереси експрезидента Віктора Януковича, може виникнути конфлікт інтересів за умови його призначення в.о. очільника бюро.

Такого висновку дійшло Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами дослідження, проведеного на підставі звернень громадських організацій, народних депутатів України Ярослава Юрчишина, Андрія Осадчука, Володимира Кабаченка, Олександри Устінової, а також самого Олександра Бабікова, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"У першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова може виникнути потенційний конфлікт інтересів, якщо він виконуватиме обов’язки директора ДБР",- йдеться у повідомленні.

У НАЗК підкреслюють, що до призначення на посаду першого заступника директора ДБР Олександр Бабіков був адвокатом одного з підозрюваних у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечували слідчі Третього слідчого відділу ДБР. Цей відділ входив до управління, підпорядкованого Бабікову. Відповідно, це могло б зумовити конфлікт інтересів.

Як встановило НАЗК, 21 січня 2020 року т.в.о. директора ДБР підпорядкувала діяльність Третього слідчого відділу безпосередньо собі. 5 лютого 2020 року у складі Центрального апарату ДБР створено Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, підпорядковане т.в.о. директора ДБР.

"Таким чином, т.в.о. директора ДБР вжила заходів для усунення потенційного конфлікту інтересів", - відзначили в агентстві.

Водночас НАЗК наголошує, що такий конфлікт інтересів може виникнути.

"Це станеться, якщо перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков виконуватиме обов’язки директора ДБР", - наголосили в агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором обов'язки директора Державного бюро розслідувань виконуватиме Олександр Соколов.

Як повідомлялося, 20 січня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше в організації "Родини Героїв Небесної сотні" заявили, що призначення Бабікова, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Сам Бабіков стверджує, що не представляв інтереси колишнього президента Віктора Януковича у судах як адвокат, і на посаді першого заступника директора ДБР не має конфлікту інтересів, пов’язаного з розслідуванням "справ Майдану" слідчими Бюро. За словами Бабікова, для уникнення конфлікту інтересів він подав в.о. директору ДБР Ірині Венедіктовій рапорт, у якому вказав номери кримінальних проваджень, до яких раніше був залучений як адвокат.