Повну перевірку декларацій проходитимуть усі топчиновники - голова НАЗК

Від 20 березня Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило можливість заповнення декларацій за новими правилами.

Про зміну правил та термінів декларування в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

"З 20 березня ми забезпечили можливість заповнення декларації за новими правилами", - зазначив він.

Так, тепер можна обрати позначку "Не застосовується" у розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстрованого місця проживання членів сім’ї декларанта.

У розділі 12.1 декларації - слід обрати позначку "Відсутня інформація для декларування в цьому розділі".

"Наразі впроваджуємо в роботу Агентства нові ІТ-технології. Зокрема, працюємо над запуском системи автоматичного розподілу для проведення повної перевірки між уповноваженими особами НАЗК", - відмітив Новіков.

Очільник агентства повідомив, що система логічного та арифметичного контролю за першою складовою перевірить в автоматизованому режимі 900 тис. щорічних декларацій за 5-6 днів.

"На цьому етапі будуть виявлені декларації з великою кількістю майна, декларації з невідповідністю даних у різних розділах, будуть порівняні дані декларацій, поданих суб’єктом у різні роки. Декларації, які наберуть найбільшу кількість балів, пройдуть cross checking з 16 реєстрами та базами даних. Потужність системи дозволяє на цьому етапі перевіряти до 100 тис. декларацій в місяць", - наголосив він.

Новіков також зауважив, що процедура повної перевірки декларацій, окрім тих, кого відбере система ЛАК, "точно буде застосована до декларацій усіх ТОП-посадовців, народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств".

"Всі ці кроки створять умови, які не дозволять збагачуватися за рахунок посади", – заявив Новіков.

За словами голови НАЗК, новим критерієм відбору декларацій для проведення повної перевірки планується передбачити час подання документа: першими в черзі на перевірку будуть ті, хто до останнього зволікав з поданням декларації.