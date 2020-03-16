Подання е-декларацій можуть відтермінувати до 1 червня

Верховна Рада розгляне можливість відтермінувати подання електронних декларацій до 1 червня у зв'язку із запровадженням карантинних заходів через поширення коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працювали в комітеті над напрацюванням законопроєктів щодо підтримки вітчизняного бізнесу, хочу відзвітувати про те, що вже готове в якості законодавчих ініціатив...По-перше, це звільнення від будь-якої відповідальності за порушення, вчинені протягом двох або трьох місяців, тобто за період карантину, в тому числі від пені. ЄСВ - звільняємо на два місяці самозайнятих осіб від сплати ЄСВ, оскільки вони просто можуть не працювати у цей період. Наступне - зупинення перевірок, будь-яких, окрім камеральних, до 1 липня. Третє - декларації з фізичних осіб приймаються до 1 липня 2020 року. Четверте - земельний податок і податок на нерухоме майно під об'єктами, що використовуються в підприємницькій діяльності, тобто ми звільняємо до кінця травня. Крім цього, фіскалізація, яку ми запроваджуємо в різні дати - з 19 квітня, 1 жовтня і початку 2021 року - пропонуємо перенести на три місяці. Виплати за вимушений простій, звільнення від ПДФО. Ми вже маємо це в якості законопроєктів і готові, якщо буде ухвалене таке рішення, на ранок винести ці рішення до зали", - зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У цьому контексті перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук закликав передбачити законодавчу можливість відтермінувати подання електронних декларацій. "Зараз завершується період електронного декларування, це питання пов'язане з необхідністю отримання довідок... Якщо цей період буде обмежено карантином, то, можливо, розглянути в цьому законопроєкті, чи додати до того, який напрацьовується в нашому медичному комітеті, одне питання - відтермінування на місяць, щоб люди мали можливість реалізувати своє право і виконати свій обов'язок щодо електронного декларування", - пояснив перший віцеспікер.

При цьому Гетманцев запропонував відтермінувати подання декларацій до 1 липня.

Зі свого боку голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська звернула увагу на те, що таке відтермінування допустиме до 1 червня. "У такому разі видається логічним хоча б встановити термін у два місяці. Бо близько місяця все одно буде обмежувально-карантинний період, і після цього ще за місяць більш ніж реалістично зібрати всі документи", - зазначила Красносільська.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено 5 випадки захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.