Соколов планує взяти участь у конкурсі на директора ДБР

Виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов має намір узяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника цього відомства, коли його оголосять.

Про це Соколов повідомив в інтерв'ю УП.

«Я не буду кривити душею – буду пробувати. Спробую – чому ні. Я вважаю, що я не найгірша кандидатура. Я вже багато розумію, що тут у ДБР», - зазначив Соколов.

За його словами, конкурс поки що не проводиться, оскільки є питання стосовно формування комісії. За процедурою має бути дев'ять членів комісії: по троє від Верховної Ради, Президента, а також Кабміну, який хоче подати представників впливових міжнародних організацій. І якщо глава держави та парламент вже визначилися, то в уряді, за словами Соколова, з цим є певні затримки.

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«Наскільки мені відомо, це питання зараз у площині МЗС, оскільки Кулеба спілкується з цими міжнародними організаціями, хто готовий надати своїх представників», - додав в.о. директора ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Олександра Соколова став в.о. директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової генеральним прокурором.