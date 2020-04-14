Суд відкрив справу про заборону Соколову керувати ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Ростислава Поповича до в.о. директора ДБР Олександра Соколова, третя особа – Державне бюро розслідувань. Позивач просить суд заборонити заступнику директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Виконання обов’язків директора ДРБ покладено на Олександра Соколова.