Суд просять заборонити Соколову виконувати обов’язки директора ДБР

Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити Олександру Соколову виконувати обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Ростислава Поповича до Державного бюро розслідувань та в.о. Директора ДБР Олександра Соколова. Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов’язки Директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень», - ідеться в повідомленні.

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Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

Обов'язки директора Державного бюро розслідувань покладено на Олександра Соколова.