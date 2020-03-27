Юлдашев намагається через суд повернути собі крісло прокурора Києва

Сергій Юлдашев звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва через скасування наказу про призначення його прокурором Києва.

Як повідомляє пресслужба ОАСК, відповідна заява про забезпечення позову надійшла до суду.

«Сергій Юлдашев просить суд зупинити дію наказу генерального прокурора, датованого 23 березня 2020 року, яким скасовано наказ про його призначення прокурором міста Києва», - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що до суду надійшов і адміністративний позов, де позивач Сергій Юлдашев, зокрема, просить ОАСК визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора, яким скасовано наказ в.о. генпрокурора Віктора Чумака про його призначення прокурором міста Києва, як незаконний.

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Суд вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

10 березня Юлдашев став до виконання обов'язків прокурора Києва.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.