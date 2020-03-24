Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва
Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.
Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
«Такий наказ дійсно є. Ця інформація відповідає дійсності», - сказала Максимець.
За її словами, наразі обов’язки прокурора Києва виконує перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.
Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.
10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.