Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва

Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва

Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Такий наказ дійсно є. Ця інформація відповідає дійсності», - сказала Максимець.

За її словами, наразі обов’язки прокурора Києва виконує перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.

Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

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10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.

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