Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Такий наказ дійсно є. Ця інформація відповідає дійсності», - сказала Максимець.

За її словами, наразі обов’язки прокурора Києва виконує перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.

Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

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10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.