Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію

Сергій Юлдашев, якого наказом Генерального прокурора після рішення суду було поновлено на посаді прокурора Києва, пройде атестацію.

Про це в ефірі "UA:Перший" заявив в.о. генпрокурора Віктор Чумак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Юлдашев йде на атестацію. І атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Юлдашеву”, - сказав Чумак.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.