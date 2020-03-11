Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію

Поновлений на посаді прокурор Києва пройде атестацію

Укрінформ
Сергій Юлдашев, якого наказом Генерального прокурора після рішення суду було поновлено на посаді прокурора Києва, пройде атестацію.

Про це в ефірі "UA:Перший" заявив в.о. генпрокурора Віктор Чумак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Юлдашев йде на атестацію. І атестаційні комісії дадуть абсолютно повну оцінку Юлдашеву”, - сказав Чумак.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

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10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.

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