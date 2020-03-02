Атестацію проходять понад 90% прокурорів регіональних прокуратур - Рябошапка

Прокурори регіональних прокуратур почали проходити атестацію.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що процес атестації однаковий для всіх прокурорів і є ідентичним до процедури атестації прокурорів Генеральної прокуратури перед створенням Офісу генерального прокурора.

Перший та другий етапи атестації пройдуть з 2 по 5 березня 2020 року у Києві. Задля забезпечення безперервності роботи регіональних прокуратур, прокурори з однієї прокуратури складають іспити в різні дні.

«Понад 90% прокурорів у областях погодилися з атестацією і беруть у ній участь», - сказав генпрокурор Руслан Рябошапка.

Дати проведення третього етапу – співбесід – будуть визначені за результатами тестувань та перевірки поданих прокурорами документів. Кожен прокурор, який успішно пройде два перших етапи й буде допущений до третього, буде персонально поінформований про дату співбесіди.

Співбесіди проводитимуть кадрові комісії, до складу яких входять працівники Офісу генерального прокурора, представники міжнародних неурядових організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги та дипломатичних місій, що робить їх незалежними від зовнішніх та внутрішніх факторів впливу та незаангажованими, заявили в пресслужбі.

Також стосовно прокурорів, які будуть допущені до заключного етапу атестації, здійснюватиметься перевірка на доброчесність, яка включатиме відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики.

Після проходження атестації діючих прокурорів, розпочнеться добір у регіональні прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня 2019 року відповідного закону.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори ГПУ. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Читайте також: У Рябошапки розробляють нову систему оцінювання прокурорів

Атестацію працівників регіональних та місцевих прокуратур планують завершити до 1 вересня 2020 року.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора замість ліквідованої в межах реформи Генпрокуратури.

Фото: gp.gov.ua