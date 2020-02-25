У Рябошапки розробляють нову систему оцінювання прокурорів

Офіс генерального прокурора розробляє нову систему оцінювання роботи прокурорів.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час свого виступу на форумі у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми якраз готуємо систему оцінювання роботи прокурорів. Від цієї системи оцінки буде залежати преміювання і кар'єрне зростання прокурорів", - сказав він.

За словами генпрокурора, розробники цієї системи прагнуть відійти від "галочної системи оцінювання".

При цьому Рябошапка зазначив, що "арифметичний показник також буде використовуватися" при оцінці роботи прокурорів.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня відповідного закону №1032.

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Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і містила перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.

З 2 січня замість ліквідованої Генеральної прокуратури розпочав роботу Офіс генпрокурора. У переформатованому відомстві працюватимуть 1500 співробітників замість 2500 у ГПУ. Офіс складається із дванадцяти департаментів, восьми окремих управлінь та двох спеціалізованих прокуратур.