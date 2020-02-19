Рябошапка обговорив із міжнародними експертами реформу обласних прокуратур

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час дискусії з міжнародними експертами обговорив реформу обласних прокуратур.

До дискусій також долучилися заступниця Голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, експрезидент Міжнародної асоціації прокурорів та член Венеціанської комісії Джеймс Хамільтон, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"В реформі регіональних прокуратур нам важливо чути проблеми та пропозиції від прокурорів, оскільки головною метою є підвищення ефективності роботи правоохоронних органів України», - підкреслив Рябошапка.

Учасники зустрічі обговорили нову кримінальну політику та можливі зміни повноважень регіональних прокуратур, працювали над розробкою єдиного бачення наступних кроків реформи обласних прокуратур, які базуватимуться, серед іншого, на міжнародному досвіді.

«Дуже важливо, що ви проходите через процедуру відкритих консультацій щодо того, якою повинна бути реформа. Насправді регіональні прокурори ключові гравці тут. Це дуже важливий крок – залучати їх до подібного формату консультацій, таким чином вони стають частиною процесу реформи», - резюмував Хамільтон.