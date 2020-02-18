Суд просять зобов’язати Венедіктову призначити керівників теруправлінь ДБР

Про це інформує пресслужба суду.

“Суд просять зобов’язати т.в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову затвердити штатний розпис центрального апарату Бюро та призначити його працівників на відповідні посади”, - ідеться в повідомленні.

У суді інформують, що позивач – ГО «Рада громадського контролю», а відповідачами вказані тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова та Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, позивач вважає, що третіми особами слід залучити всіх працівників Центрального апарату ДБР та керівників Територіальних управлінь Бюро. Зокрема, позивач зазначив наразі 278 третіх осіб.

Також повідомляється, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність т. в. о. директора ДБР Ірини Венедіктової щодо не затвердження на підставі організаційної структури ДБР, встановленої Указом Президента від 5 лютого 2020 року штатного розпису центрального апарату ДБР та не призначення працівників Апарату, директорів та заступників директорів Територіальних управлінь Бюро на відповідні посади.

Крім того, суд просять зобов’язати Венедіктову затвердити штатний розпис та здійснити відповідні призначення.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.