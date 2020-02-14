У Рябошапки спростовують, що у 1300 провадженнях ДБР не призначили прокурорів

Поширена деякими ЗМІ інформація про нібито непризначення прокурорів у значній кількості кримінальних проваджень, які розслідує ДБР, не відповідає дійсності.

Відповідну заяву оприлюднив Офіс генерального прокурора на своєму сайті.

"Останнім часом в окремих ЗМІ поширена інформація про начебто непризначення прокурорів у значній кількості кримінальних проваджень, що розслідуються слідчими Державного бюро розслідувань. Офіс Генерального прокурора вважає необхідним повідомити, що дана інформація не відповідає дійсності", - йдеться у зверненні.

У відомстві наголосили, що відразу після запуску Офісу генерального прокурора для забезпечення безперервності процесу були визначені групи прокурорів у кримінальних провадженнях ДБР.

"Наразі проблеми, пов‘язаної із непризначенням процесуальних керівників, не існує", - запевнили у відомстві.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook з посиланням на лист глави Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової до генпрокурора Руслана Рябошапки, що у 1300 кримінальних провадженнях, переданих до ДБР, не призначено процесуальних керівників. За його словами, до дефіциту прокурорів призвела реформа прокуратури.