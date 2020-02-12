Комітет Ради висунув трьох кандидатів у конкурсну комісію, що обере директора ДБР

Правоохоронний комітет Верховної Ради визначив трьох представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на посаду директора ДБР, це - Юлія Яцик, Владлен Неклюдов, Юрій Пономаренко.

Про це оголосив голова комітету Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення про включення в подання комітету Юлії Яцик, Владлена Неклюдова, Юрія Пономаренка - прийнято", - сказав Монастирський.

Зокрема, Юрій Пономаренко - декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатура подавалася від фракції "Слуга народу".

У свою чергу, Юлія Яцик і Владлен Неклюдова - народні депутати. За словами Монастирського, були висунуті шляхом самовисування.

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Згідно з даними карток нардепів на сайті Верховної Ради, обидва нардепи є членами фракції "Слуга народу".

Загалом, члени Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядали 17 кандидатур, серед яких, зокрема, і нардепи Сергій Власенко, Ілля Кива, Сергій Алексєєв, адвокат Євгенія Закревська та інші, але вони набрали менше голосів на рейтинговому голосуванні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив т.в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Президент 24 грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань, який передбачає дострокове звільнення директора ДБР Романа Труби.