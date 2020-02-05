Труба через суд намагається повернутися у крісло директора ДБР

Ексдиректор Державного бюро розслідування Роман Труба звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом через своє звільнення та просить поновити його на посаді.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Романа Труби, де він оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ ДБР “Про припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань”, датований 28 грудня 2019 року, а також просить ОАСК поновити його на даній посаді.

Зараз суд розв'язує питання про відкриття провадження за позовом Труби до Державного бюро розслідувань, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Бюро Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Труба оскаржив у Верховному суді указ Президента про звільнення його з посади директора ДБР.

На переконання Труби, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.

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Водночас Верховний суд повернув Трубі його позов до Президента щодо визнання протиправним указу про його звільнення. Відповідну постанову ухвалила 30 січня поточного року суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ольга Кашпур.

В Україні 27 грудня 2019 року набув чинності закон про перезапуск роботи Державного бюро розслідувань. Ним передбачено звільнення директора ДБР та його заступників.