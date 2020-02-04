Верховний суд повернув Трубі його позов до Президента

Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його позов до президента щодо визнання протиправним Указу про його звільнення.

Відповідну постанову ухвалила 30 січня поточного року суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ольга Кашпур.

“Позовну заяву ОСОБА_1, подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами”, - йдеться у резолютивній частині постанови.

У документі зазначається, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

У постанові вказано, що ВС відмовився розглядати позов Труби через “порушення правила об`єднання позовних вимог”.

“За змістом позову ОСОБА_1 об`єднано позовні вимоги як до Президента України, які з урахуванням вимог дотримання інстанційної підсудності, визначеної статтею 22 КАС України, підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, так і до Державного бюро розслідувань, що підсудні Окружному адміністративному суду міста Києва”, - вказав ВС.

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Як повідомлялося, Роман Труба оскаржив у ВС указ президента про звільнення його з посади директора ДБР.

На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.