Верховний суд повернув Трубі його позов до Президента
Відповідну постанову ухвалила 30 січня поточного року суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС Ольга Кашпур.
“Позовну заяву ОСОБА_1, подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами”, - йдеться у резолютивній частині постанови.
У документі зазначається, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
У постанові вказано, що ВС відмовився розглядати позов Труби через “порушення правила об`єднання позовних вимог”.
“За змістом позову ОСОБА_1 об`єднано позовні вимоги як до Президента України, які з урахуванням вимог дотримання інстанційної підсудності, визначеної статтею 22 КАС України, підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, так і до Державного бюро розслідувань, що підсудні Окружному адміністративному суду міста Києва”, - вказав ВС.
Як повідомлялося, Роман Труба оскаржив у ВС указ президента про звільнення його з посади директора ДБР.
На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.
Президент Володимир Зеленський 27 грудня підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.