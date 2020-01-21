Директору ДБР призначили першого заступника

Першим заступником директора Державного бюро розслідувань призначений Олександр Бабіков.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Фото з сайту ДБР

У біографії посадовця йдеться, що Бабіков народився 9 листопада 1975 року. У 2001 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, спеціальність «правознавство».

Працював у прокуратурі Кіровоградської області, прокуратурі Харківської області і у Генеральній прокуратурі.

У 2019 році здобув ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право".

Олександр Бабіков. Фото: з відкритих джерел

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Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова, який працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента Януковича, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Водночас в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова зазначила, що особисто курує "справи Майдану".

Як повідомлялося, 16 січня завершився конкурс на зайняття посад першого заступника та заступників директора ДБР.

Після опрацювання документів до участі у конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ДБР та 6 кандидатів на посади заступників.