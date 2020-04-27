МОЗ планує сформувати запас засобів індивідуального захисту до Держрезерву

Міністерство охорони здоров’я планує сформувати запас засобів індивідуального захисту у Держрезерві.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окрім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту, таких як костюми біологічного захисту, маски, респіратори, те, що потрібно медпрацівникам, МОЗ запропонувало і зараз складає відповідний перелік і кількість, щоб закупити всі ці речі до Державного резерву”, - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що за закупівлі засобів індивідуального захисту за кошти місцевих бюджетів відповідальність несе місцева влада.

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Також Степанов зазначив, що МОЗ звернулося до обласних державних адміністрацій з проханням надати інформацію щодо закуплених засобів індивідуального захисту, зокрема щодо їх якості, відповідності стандартам.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Степанов заявив, що МОЗ проведе закупівлю 71 тис. захисних костюмів для медичних працівників. МОЗ дало доручення ДП “Медзакупівлі” закупити 90 тис. костюмів захисту. Як заявили в ДП, підприємство мало змогу закупити необхідний товар за ціною вдвічі нижчою, ніж МОЗ.