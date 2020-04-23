МОЗ заявляє про мільярдні борги із закупівель ліків за кордоном

Міністерство охорони здоров’я заявило про заборгованість міжнародних закупівельних організаційній щодо поставок ліків на суму 5,3 млрд грн.

Про це на брифінгу 23 квітня сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По ситуації з закупівлями ми бачимо велику суму заборгованості міжнародних закупівельних організацій, яка сягає 5,3 млрд грн. Тобто ця сума накопичилася за різні роки, і ми зараз будемо детально розбиратися, яким чином відбувається закупівля, доставка, які терміни використання цих ліків, для того щоб визначитися, яким чином нам рухатися далі", - сказала Шаталова.

Вона додала, що мова йде про 1300 позицій ліків за міжнародними непатентованими назвами.

Також Шаталова зазначила, що в МОЗ більше двох місяців не проводилися засідання постійної робочої групи, яка безпосередньо відповідає за закупівлі. За ії словами, за два останні тижні вже було проведено два засідання постійної робочої групи, на яких розглянули запити з кінця минулого року - з початку 2020 року.

Стосовно закупівель 2020 року Шаталова наголосила, що МОЗ розпочало роботу над переліком ліків, які необхідно закупити.

"Нам необхідно визначити перелік ліків, і ця робота вже розпочалася, ми узгоджуємо з усіма міністерствами, сподіваємося, що в найкоротший термін всі ці процеси запустимо", - сказала Шаталова.

Вона додала, що МОЗ разом з Мінфіном працює над затвердженням бюджетних паспортів програм лікування.

Як повідомлялося, Шаталова відповідає в МОЗ за фінансово-економічну сферу, закупівлі, координацію з підприємствами, які перебувають у сфері МОЗ, міжнародні зв'язки, інвестиції та аудит.