В Україні COVID-19 підтвердили у 1676 медиків

Коронавірусною хворобою на сьогодні в Україні захворіло 1676 медичних працівників.

Про це заявив на брифінгу 26 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всього кількість медичних працівників, які захворіли на коронавірусну хворобу, станом на сьогоднішній ранок становить 1676 осіб", - сказав керівник МОЗ.

За його словами, найбільше медиків заразилося у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Він пояснив, що, зокрема, у Чернівецькій області на сьогодні зафіксовано найбільшу в країні кількість інфікованих коронавірусом.

"По-друге, коронавірусна хвороба в Чернівецькій області масово прийшла у цю область, масова реєстрація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 розпочалась саме з цієї області. Саме тому і найбільша кількість захворілих медичних працівників у цій області", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.