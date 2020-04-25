НАЗК передало матеріали щодо неправдивих відомостей в деклараціях на 900 мільйонів

З моменту "перезапуску" Національне агентство з питань запобігання корупції передало матеріали щодо декларування недостовірної інформації на майже 900 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

"До правоохоронних органів передано матеріали щодо декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн. Виявити ці порушення вдалося завдяки перегляду всіх матеріалів повних перевірок, які були завершені до вересня 2019 року, проте кінцеві рішення за їх результатами не прийняті", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначають в агентстві, наразі триває робота зі створення е-реєстру звітів політичних партій.

"Електронний реєстр має стати доступним для користувачів уже з 16 липня 2020 року", - додали у НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що “перезавантажує” НАЗК.

Ухвалений 2 жовтня Верховною Радою президентський закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" змінив форму врядування НАЗК з колегіальної на одноосібну.