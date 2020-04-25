Розвідники декларуватимуться за спеціальними порядками — НАЗК

Розвідники та інші окремі категорії осіб будуть декларуватися за спеціальними порядками, розробленими НАЗК у співпраці з рядом правоохоронних органів.

Про це інформує НАЗК у Telegram.

"Завдяки співпраці з СБУ декларації високопосадовців Служби (безпеки України - ред.) можна буде знайти в е-реєстрі. Також розвідники та інші окремі категорії осіб будуть декларуватися за спеціальними порядками, розробленими НАЗК у співпраці з рядом правоохоронних органів, серед яких СБУ, ДБР, Нацполіція та Управління державної охорони", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці спецпорядки дозволять безпечно зберігати та перевіряти ці декларації.

Читайте також: НАЗК планує перезапустити реєстр декларацій

Також у НАЗК уточнили, що серед іншого, за 100 днів роботи було усунено перешкоди для проведення прозорого конкурсу до Громадської ради при НАЗК.

Зокрема, було спрощено процедуру подання документів та забезпечено прозорість допуску громадських об’єднань і кандидатів до конкурсу.

Читайте також: НАЗК іще перевіряє переліт Єрмака з Мінська

Сам конкурс до Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції буде оголошено вже найближчим часом, уточнюється у повідомленні.