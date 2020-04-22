НАЗК планує перезапустити реєстр декларацій

Упродовж цього року Національне агентство з питань запобігання корупції планує перезапустити роботу реєстру декларацій.

Про це інформує пресслужба агентства у Telegram.

"Протягом 2020 року ми плануємо перезапустити Реєстр декларацій, зробивши його зручним як для декларантів, так і для громадян, які аналізують розміщені дані", - йдеться у повідомленні.

Також у НАЗК розробляють освітні та технологічні ініціативи, "аби суб'єкти декларування швидко та легко могли знайти інформацію, яка їм потрібна для заповнення декларації".

"НАЗК прагне зробити процес декларування простішим для доброчесних чиновників, водночас створивши ефективні умови для швидкого виявлення порушень у деклараціях тих, хто хоче приховати власні статки", - цитує пресслужба заступника голови НАЗК Романа Сухоставця.

Як зазначили у пресслужбі, нова команда НАЗК за час роботи вже реалізувала ряд ініціатив: надані роз’яснення щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції"; Створено спеціальну "гарячу лінію"; Створено інформаційний портал "Декларуйся 2020".

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Як зазначається, НАЗК переглянуло технічні вимоги до полів декларації, а також поновилась робота "чат-бота Тараса", були проведені тренінги для майже двох тисяч суб'єктів декларування.

У агентстві при цьому зазначили, що "це лише перші кроки на шляху до створення справді зручних умов декларування для доброчесних працівників".