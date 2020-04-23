НАЗК іще перевіряє переліт Єрмака з Мінська

Національне агентство з питань запобігання корупції ще продовжує перевірку обставин перельоту з Мінська глави Офісу Президента України Андрія Єрмака на літаку, який, за даними ЗМІ, належить бізнесменові Віктору Пінчуку.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков у інтерв'ю РБК-Україна.

"Перевірка ще триває. Ми направили запит до компанії, яка надала цей літак, і до Офісу Президента також направили (запит - ред.)", - сказав Новіков.

За його словами, щодо ситуації з Єрмаком "ці відносини не можна трактувати як міждержавні, тому що літак був український і посадова особа - українець".

"Тут ... лише за результатами перевірки зможемо сказати, чим вона є. Зараз ми не маємо жодного документа, але запити вже відправили", - уточнив Новіков.

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Як повідомлялося, в ЦПК раніше заявили, що НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту глави Офісу Президента Єрмака з Мінська до Києва після засідання Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, 11 березня 2020 року журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" зафіксували прибуття Єрмака приватним літаком з Мінська, яким зазвичай користується олігарх Віктор Пінчук.

Сам Єрмак сказав, що переліт запропонував йому другий президент України, тобто тесть Пінчука Леонід Кучма. За словами Єрмака, він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

Тим часом деякі юристи вважають, що цей приватний переліт на літаку бізнесмена має всі ознаки подарунка.