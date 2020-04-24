Креативні індустрії, культура і туризм: МКІП проводить "карантинне" опитування

Міністерство культури та інформаційної політики України запрошує представників культури, креативних індустрій та туризму взяти участь в опитуванні, на основі якого будуть розроблятися механізми підтримки цих сфер з огляду на збитки, завдані через запровадження карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"З метою розробки якісних та дієвих інструментів підтримки, що враховуватимуть масштаб та основні напрями збитків (ураження) суб'єктів господарювання з урахуванням їх розміру, виду діяльності, структури, кількості персоналу та форми надання послуг запрошуємо представників юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб заповнити в термін до 30 квітня 2020 року (включно) електронну анкету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування є повністю анонімним без передачі інформації третім сторонам або використання в інших цілях. "Отримані агреговані дані дозволять краще оцінити масштаб та основні напрями збитків (ураження) суб'єктів господарювання з урахуванням їх розміру, виду діяльності, структури, кількості персоналу, форми реалізації надання послуг", - пояснюють в Мінкульті.

У відомстві наголошують, що дані мають бути достовірними, а наміри (щодо планів) - об'єктивними. Адже це дозволить зафіксувати реальні потреби та запропонувати ефективні інструменти підтримки підтримки бізнесу в сфері культури, креативних індустрій та туризму, що зазнає збитків у зв'язку із запровадженням на території України карантинно-обмежувальних заходів з метою попередження поширення захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Пакет таких інструментів наразі розробляється Мінкультом спільно з Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.

Планується, що заходи з підтримки будуть спрямовані на збереження робочих місць, відновлення оборотного капіталу (грошових коштів для операційної діяльності), основних напрямів діяльності, збереження конкурентоспроможності українських компаній та малого бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, дію карантинно-обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, на всій території України продовжено до 11 травня.