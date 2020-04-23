Ніщо не вказує на те, що діабет підвищує ризик захворіти COVID-19 — професор

Люди з хронічними захворюваннями, зокрема з цукровим діабетом, наражаються на великий ризик під час епідемії коронавірусу.

Про це на пресконференції 23 квітня нагадав доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П. Шупика Борис Маньковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ніщо не вказує на те, що цукровий діабет підвищує ризик захворіти на коронавірусну інфекцію. Тобто ризик захворіти на COVID-19 однаковий у людей, які хворіють на діабет і не хворіють на діабет. Однак якщо людина, яка хвора на цукровий діабет, все-таки захворіла на цю інфекцію, перебіг цього захворювання набагато гірший, ризик смертності набагато вищий, ризик ускладнень набагато вищий. І це дуже важливо пам'ятати всім лікарям, які надають допомогу, і пацієнтам з діабетом, щоб максимально вживати заходів самоізоляції, карантину», - сказав Маньковський.

При цьому він зазначив, що результати дослідження засвідчили, що, на жаль, клінічна картина COVID-19 у пацієнтів з цукровим діабетом дещо більше стерта, ніж у людей без діабету. Через відсутність таких виражених проявів лікар може зробити помилковий висновок про те, що захворювання проходить у легкій або середній формі, коли насправді воно проходить у важкій формі.

Він також звернув увагу, що в умовах епідемій коронавірусу необхідно контролювати діабет, перевіряти рівень глюкози в крові, оскільки є дані про те, що значно зростає потреба людини в інсуліні.

«Ми повинні скерувати наші зусилля на своєчасне та активне виявлення діабету, тому що цукровий діабет другого типу в переважній більшості випадків - захворювання, яке проходить без скарг, тому кожна людина, якій за 45, має визначати свій рівень глюкози крові раз на рік або частіше, а люди з факторами ризику - і в більш ранньому віці», - закликав Маньковський.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. В результаті ускладнень, спричинених хворобою, померли 187 осіб. Одужали 504 людини.