Українські ШВЛ будуть удвічі дешевшими за імпортовані - Зеленський

Вітчизняні апарати штучної вентиляції легень, які закуплять для українських лікарень, мають високу якість та будуть удвічі дешевшими за імпортовані.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під його головуванням, повідомляється на сайті глави держави.

«Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛ будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень», - наголосив Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що Фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим Міністерство охорони здоров’я. Водночас Тимошенко додав, що впродовж тижня, за координацією Офісу Президента, і надалі доставляли потрібні матеріали.

«Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими», – сказав Тимошенко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.

Фото: офіс Президента