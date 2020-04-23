Українські лікарі після трьох тижнів роботи в Італії повертаються додому

Українські лікарі, які протягом чотирьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертаються в Україну.

Про це повідомив у Facebook посол України в Італії Євген Перелигін.

«Сьогодні після майже тритижневої роботи в лікарнях м.Пезаро та Урбіно наші лікарі залишають регіон Марке і вертаються в Україну», - написав він.

Українські лікарі повертаються з Італії

Дипломат додав, що, рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливого досвіду боротьби з Covid-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій державі.

Перелигін також зазначив, що, на думку самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали слова вдячності від простих місцевих жителів, які на кожному кроці впізнавали українських медиків і дякували за те, що українці так близько до серця сприйняли біду італійців.

Як відзначив дипломат, узагальнену оцінку місії українських лікарів дали у своєму колективному листі на адресу Посольства монахині монастиря Святої Кьяри.

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«Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань…. », - процитував Перелигін листа монахинь.

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.