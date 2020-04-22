У Раду подали законопроєкти, які допоможуть культурі подолати наслідки карантину - Ткаченко

Пакет законопроєктів, які допоможуть культурі та креативним індустріям пережити економічні наслідки карантину, подано на реєстрацію й у четвер зранку документи будуть опубліковані на сайті Верховної Ради.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") у Facebook.

"Прогнози настільки песимістичні, що, мабуть, вперше представники різних фракцій, без зайвої демагогії, за три тижні напрацювали спільне рішення. В робочу групу залучили також Міністерство культури та інформаційної політики і врахували пропозиції представників інституцій культури, креативних індустрій і сфери туризму", - зазначив він.

Ткаченко нагадав, що через карантин зупинена робота значного відсотка галузей вказаних індустрій, де працює понад 1 млн людей, а їхній прямий внесок складає 4% ВВП країни.

За його словами, аналіз показав, що втрати доходу в сфері культури, креативних індустрій та туризму за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8 - 8,7 млрд гривень, скорочення робочих місць буде на рівні 20% від задіяних осіб.

Парламентарій підкреслив, що серед напрацьованих у законопроєктах рішень – введення податкових пільг, зменшення орендної плати за майно та землю, зменшення ПДВ на комунальні послуги, а також рекомендації Кабміну щодо прямої фінансової підтримки.

"Впевнений, наші напрацювання для креативних індустрій сміливо можна масштабувати на весь малий та середній бізнес в Україні. Фактично, креативні індустрії входять в категорію МСБ, який загалом формує 54% ВВП країни. Для прикладу, сфера послуг — це так само креативні індустрії", - зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому.

Згідно з укладеними парламентом змінами до держбюджету бюджет МКІП на 2020 рік затверджено в розмірі 8,16 млрд гривень.

Серед цих коштів, зокрема, на забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проєктів, передбачено 400, 8 млн гривень, а на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі - 101,1 млн гривень.

Крім того, на реставраційні заходи виділять 100 млн гривень, на розвиток кіно патріотичного спрямування - 50 млн гривень.