У Національному художньому музеї прокоментували послаблення карантину

Національний художній музей України радий би прийняти відвідувачів, але є низка проблем, головна з яких транспортна – як приїхати до музею його працівникам, а також відвідувачам.

На цьому наголосила в коментарі Укрінформу генеральний директор НХМУ Юлія Литвинець.

«Ми готові були б відкритися і прийняти відвідувачів. Але є логістика і є доцільність. Найперше, це простіше було б зробити, коли стане доступним транспорт», - сказала Литвинець.

Вона зазначила, що співробітники матимуть проблему, аби дістатися на роботу, оскільки дехто живе поза межами Києва, і для них це дуже складно, а ті, що у місті, не мають перепусток.

«Перепустку на час карантину дали всього одну на музей. Так, у музеї кожен день є чергові, але їх один-два-три, не більше. А як забезпечити приїзд на роботу понад сотні працівників, навіть якщо нам видадуть 106 перепусток? До того ж вони займуть місця лікарів у транспорті. Це вже недоцільно», - вважає директорка музею.

За її словами, ще однією проблемою є забезпечення співробітників масками і дезінфекція приміщень.

«Ми встигли перед закриттям на карантин закупити миючі і дезінфікуючі засоби, але масок у нас немає. До того ж треба врахувати, що на день кожному потрібно 6 масок, щоб міняти їх кожні дві години… Очевидно, що для музею це проблема. Далі – дезінфекція приміщення. Я собі уявляю, що на годину-дві музей для цього зачиняється, бо він немаленький, і в 20 хвилин ми не вкладемося», - поділилася Литвинець.

Крім того, зазначила директорка, треба зрозуміти, наскільки виправдане відкриття музею з огляду на кількість відвідувачів.

«Якщо місто закрите, хто буде нас відвідувати? Реально це можуть бути люди, яким неважко дістатися пішки. Тобто ми стаємо якимось локальним центром для місцевих жителів. Причому ми пам’ятаємо, що ходимо по двоє, по троє… І багато людей зразу в приміщення не запросиш. Тому я проти, щоб це робилося зараз. До того ж 90 відсотків наших доглядачів - люди, яким 60+. Тобто вони в категорії ризику, і їх треба берегти. А вони опиняться на першій лінії, яка зразу наражається на небезпеку», - зауважила керівник НХМУ.

Вона додала, що в даному разі ми орієнтуємося на досвід Німеччини, Австрії, але там, вірогідно, не так жорстко перекривали рух транспорту, і люди могли легше пересуватися. А це - серйозний аргумент.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, на найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. Буде запропоновано відповідне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками, відвідування музеїв та бібліотек, але із застереженнями щодо дотримання карантинних обмежень - дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до закладу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.