Суд відкрив справу через рішення уряду закрити кордон

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження розпорядження Кабінету міністрів про тимчасове закриття державних кордонів та призначив підготовче засідання на 18 травня.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження п.1. розпорядження Кабінету міністрів України від 14 березня 2020 року №287-р «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,- ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

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Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 18 травня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, скоріше за все буде продовжений.