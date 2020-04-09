ОАСК отримав вже 11 позовів до Кабміну через введення карантину

Упродовж чотирьох днів до Окружного адміністративного суду Києва надійшло 11 позовів щодо оскарження постанови Кабінету міністрів про запровадження обмежень під час карантину.

Про це інформує пресслужба суду.

"В період з 6 по 9 квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду Києва зареєстровано 11 позовів до Кабінету міністрів України, предметом оскарження в яких є положення постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти зазначеної постанови стосовно заборони регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи закладів харчування тощо, так і цілком всю постанову.

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Наразі судом вирішується питання про відкриття проваджень за вказаними позовами, зазначили в суді.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

Також із 6 квітня уряд посилив обмежувальні заходи, встановивши, що не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків. Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.