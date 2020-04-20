Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков

У Міністерстві внутрішніх справ створено спеціальну групу з протидії підпалів, Національна гвардія почала антидиверсійній операцію.

Про це у Facebook повідомив голова МВС Арсен Аваков.

«Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі ... Але які ж негідники ... тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію ... а хтось з-за рогу ... ух попадетесь ! А попадетесь точно! І штрафом вже не відбудетеся», - написав Аваков.

За його словами, у неділю ввечері та у понеділок вранці був здійснений контрольний обліт і стало ясно, що Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних осередків - один локалізований, а в Житомирській області з 4 активних локалізували два.

При цьому, наголосив міністр, прогноз вітру на сьогодні для гасіння пожежі не дуже хороший - до 15-20 метрів/сек.