Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
Укрінформ
У Міністерстві внутрішніх справ створено спеціальну групу з протидії підпалів, Національна гвардія почала антидиверсійній операцію.
Про це у Facebook повідомив голова МВС Арсен Аваков.
«Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі ... Але які ж негідники ... тисячі наших не сплять на пожежі цілодобово, хапають пил і радіацію ... а хтось з-за рогу ... ух попадетесь ! А попадетесь точно! І штрафом вже не відбудетеся», - написав Аваков.
За його словами, у неділю ввечері та у понеділок вранці був здійснений контрольний обліт і стало ясно, що Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних осередків - один локалізований, а в Житомирській області з 4 активних локалізували два.
При цьому, наголосив міністр, прогноз вітру на сьогодні для гасіння пожежі не дуже хороший - до 15-20 метрів/сек.
"Це сильний вітер, вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки - і це ризики. У світлий час доби ситуацію в зоні ризику постійно моніторить вертоліт і БПЛА МВС", - пояснив міністр.
Він нагадав, що була суха зима - рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра. Лісова, особливо хвойна, підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це - особлива проблема.
«І, все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І миритися не будемо, вживаємо заходів», - зазначив він.
Глава МВС висловив подяку тисячам пожежників і лісників, а також згадав про тих, з чиєї вини пожежі відбуваються: "які ж ссука! Яким виродком треба бути, що б робити таке?».
Як повідомлялося, на Київщині та Житомирщині тривають роботи щодо обмеження розповсюдження осередків горіння.
МВС розглядає дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал.
Вранці 19 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і главою МВС Аваковим на вертольоті здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.
Також було проведено засідання оперативного штабу в Овручі, на якому заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.