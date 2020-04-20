На Житомирщині досі гасять дев'ять осередків пожежі

У Житомирській області залишається 9 осередків горіння лісових масивів, продовжуються роботи з обмеження розповсюдження вогню.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07 год. 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба інформує, що силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець). У відселених населених пунктах (с. Острови ,с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель.

До гасіння залучено 963 чол. та 157 од. техніки, з них від ДСНС 188 чол. о/с та 44 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 19 квітня здійснено 15 скид (120 т води).

Як повідомлялося, вранці 19 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і главою МВС Аваковим на вертольоті здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

Також було проведено засідання оперативного штабу в Овручі, на якому заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал.

Пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектарів.