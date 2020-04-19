На Київщині та Житомирщині продовжують боротися з пожежами

На Київщині та Житомирщині продовжуються роботи щодо обмеження розповсюдження осередків горіння.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

"Житомирська область. Станом на 15 год. 19 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 963 особи та 157 одиниць техніки, з них від ДСНС 188 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

Станом на 15 годину 19 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

До гасіння пожеж залучено 1322 осіб та 292 одиниці техніки, з них від ДСНС 1168 чоловік особового складу та 235 одиниць техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 18 квітня здійснено 208 скидів - 416 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Як повідомлялося, вранці 19 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим і главою МВС Аваковим на вертольоті здійснили обліт районів лісових пожеж у Житомирській області.

Також було проведено засідання оперативного штабу в Овручі, на якому заслухано доповіді керівників обласної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства лісових ресурсів, представників районних адміністрацій.