Сил і засобів достатньо для того, щоб загасити лісові пожежі - голова Житомирської ОДА

У Житомирській ОДА запевняють, що сил і засобів цілком достатньо, для того, щоб загасити лісові пожежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко за підсумками засідання оперативного штабу з протидії лісовим пожежам, за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Попри Великодні свята, ми продовжуємо перебувати на місці лісових пожеж в Овруцькому районі... Сил і засобів цілком достатньо, для того, щоб загасити лісові пожежі",- написав Бунечко.

Він зазначив, що було проаналізовано можливі версії виникнення пожеж, що тривають від 16 квітня. Одна із них – підпал сухої трави і сміття на території приватних домогосподарств та невідповідальне ставлення власників земельних ділянок.

"На сьогодні понад 1055 рятувальників, працівників лісгоспів та 109 одиниць техніки працюють, щоб запобігати розповсюдженню вогню. До роботи також долучаються місцеві жителі постраждалих сіл",- зазначив голова Житомирської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал.

Окрім того, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектарів. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.