Пожежі на Житомирщині: ОП анонсує фінансову підтримку сімей, які втратили будинки

Уряд розгляне питання фінансової підтримки сімей, що втратили оселі під час пожеж у Житомирській області.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook.

"Щодо людей, які втратили свої оселі. На наступному засіданні уряду буде порушено питання щодо додаткового фінансування для людей, які втратили оселі через пожежі. Ми зробимо все необхідне для того, щоб захистити українців і привести ситуацію до нормального стану", - запевнив він.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектар. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

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За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок розповсюдження вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежилих і 38 жилих будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдину та Личмани.