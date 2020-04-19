МВС розглядає дві версії виникнення пожеж на Житомирщині
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час засідання оперативного штабу в Овручі, повідомляє пресслужба міністерства.
«Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство», - наголосив Аваков.
Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні. Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж – малосніжну зиму та суху лісову підстилку.
«В Чорнобилі триває гасіння пожежі, але ситуація повністю контрольована. Крім того, ми всі зробимо висновки з цієї ситуації. Будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження», - зазначив Аваков.
Згідно з повідомленням, нарада відбулася за участю секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області й Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектар. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.
Пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.
Фото: МВС