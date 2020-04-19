Пожежі на Житомирщині охопили понад 4 тисячі гектарів - ДСНС

Пожежі у Житомирській області охопили територію 4 090 гектарів.

Про це повідомляє МВС з посиланням на голову ДСНС Миколу Чечоткіна у Facebook.

"Від 16 квітня на території Житомирської області триває пожежа. Вона охопила територію – 4 090 гектарів", - зазначив Чечоткін.

За словами голови ДСНС, зранку 19 квітня розвідка відпрацювала найбільш критичну ділянку.

"Визначила координати і вже сьогодні авіація ДСНС відпрацює саме цю область. Вчора авіація ДСНС здійснила 21 скид води. Завдяки цьому вдалося врятувати чотири населені пункти, наразі там працює особовий склад", - зазначив Чечоткін.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району Житомирської області (ч. 1 ст. 245 КК України).

За словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, у МВС України не виключають, що ситуація з пожежами спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії.

Пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що незабаром будуть висновки щодо відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів.