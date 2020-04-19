Підпали на Житомирщині: В РНБО не виключають відповідальності власників землі

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що незабаром будуть висновки щодо відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів.

Про це йшлося під час наради у Житомирській області у неділю, 19 квітня, повідомив Данілов у Facebook.

"Сьогодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району Житомирської області (ч. 1 ст. 245 КК України).

За словами радника голови МВС Зоряна Шкіряка, у МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, котра відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а зараз і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії.

Пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.

Фото: пресслужба РНБО