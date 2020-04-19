На час карантину процес переходу парафій до ПЦУ зупинився - Епіфаній

Під час карантину переходи церковних парафій до Православної церкви України не відбуваються.

Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами митрополита Епіфанія, ПЦУ налічує понад 7 тисяч парафій по всій Україні, але наразі ця кількість не збільшується через карантинні обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією.

«Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. І тому на час карантину не буде переходів, не буде зібрань. Бо для того, щоб громада визначилася, потрібно провести загальні збори парафії», – пояснив предстоятель.

Водночас він не взявся прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів до ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

«Я думаю, що наші громадяни, наші вірні є мудрими, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть ухвалювати відповідні рішення», – вважає Епіфаній.

Як повідомлялося, новостворена 15 грудня 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату Томос про автокефалію.

Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

В Україні з 12 березня запроваджено карантин для протидії поширенню коронавірусу. Кількість хворих на COVID-19 в країні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.