У ході нинішнього обміну звільнили 38 осіб, передали 34 з них - МКЧХ

У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ).

"З початку конфлікту це вже четверта операція зі звільнення та передачі затриманих, в якій МКЧХ взяв участь у ролі нейтрального посередника. Сьогодні звільнено 38 осіб, 34 з них було передано; деякі знаходилися під вартою протягом шести років. Попередньо було підтверджено їхнє бажання бути переданими", - ідеться в повідомленні.

У МКЧХ заявили, що його представники брали участь в операції з одночасного звільнення та передачі затриманих, щоб "підтвердити згоду затриманих осіб на передачу та переконатися в проведенні операції з дотриманням міжнародних гуманітарних стандартів".

Зазначається, що такі операції зі звільнення та передачі затриманих мають значну гуманітарну цінність.

"Завдяки ним люди повертаються до своїх рідних по обидві сторони лінії зіткнення. Це свідчить про те, що навіть під час конфлікту та у найтяжчі й найскладніші часи гуманність може перемогти. І гуманність в умовах конфлікту є саме тією ідеєю, яку МКЧХ просуває у всьому світі вже протягом 157 років", - підкреслили в організації.

Водночас в МКЧХ зауважили, що в часи загрози нової коронавірусної хвороби потрібно було вжити відповідних запобіжних заходів, та запевнили, що операція завершилася без проблем, і незабаром звільнені затримані вирушать додому, щойно пройдуть усі необхідні профілактичні процедури, пов’язані зі спалахом COVID-19.

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У МКЧХ додали, що уже найближчим часом вони зможуть зустрітися зі своїми сім’ями, що ще важливіше в умовах нинішньої пандемії.

Як повідомлялося, у четвер відбувся обмін утримуваними особами. Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.