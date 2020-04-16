Рада ратифікувала угоду про грант для проєкту "Вища освіта України"

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ратифікувала Угоду про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

За відповідний законопроєкт №0034 проголосували 334 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон створює умови для реалізації проєкту «Вища освіта України», що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

Закон має на меті надати університетам – учасникам проєкту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення інституційного потенціалу за рахунок різноманітних заходів і робіт, спрямованих на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

Угоду про грант Фонду E5P з Європейським інвестиційним банком для реалізації проєкту «Вища освіта України» підписано 17 грудня 2018 року.